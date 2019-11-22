شكرا لقرائتكم "كلنا مصر".. رسالة أهلاوية زملكاوية قبل نهائي امم إفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت الجماهير المصرية بكثافة فى ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراته ضد كوت ديفوار، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بنهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وحرص اثنان من الجماهير المصرية على ارتداء قميصى الأهلي والزمالك، أثناء الذهاب إلى الاستاد لتشجيع المنتخب الأوليمبي أمام الأفيال الإيفوارية، في رسالة قوية ضد التعصب والتأكيد علىأك أن الانتماء لأحد القطبين الكبار لا يجب أن يؤثر على الوقوف خلف منتخبنا.

وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.