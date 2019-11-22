شكرا لقرائتكم إسلام حابر يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من " نزلة برد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما أدى يوسف أوباما مهاجم الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وذلك بناء علي تعليمات المدير الفني في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعب لمواجهة إنبى بينما وضع الجهاز الفنى للزمالك، برنامجا خاصا للثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وطارق حامد لاعب الوسط العائد من معسكر المنتخب الوطني يتضمن تدريبات في صالة الجمانيزيوم وتدريبات بالجري في الملعب وأشرف الجهاز الفني للزمالك على تنفيذ البرنامج المحدد لشيكابالا وحامد لتجهيزهما لمواجهة إنبى القادمة.
كما عاد حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وذلك عقب تماثله للشفاء من الاصابة التي كان يعاني منها وخاض حازم إمام تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية تحت اشراف الجهاز الطبي قبل السماح له بالمشاركة في المران الجماعي مع زملائه اليوم.
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