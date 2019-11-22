شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: درسنا النجم الساحلى جيدا ولكن موقعة الجونة أهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أنه شاهد مباريات سابقة لفريق النجم الساحلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى افتتاحية مشوار القلعة الحمراء بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.
وقال رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أن مشاهدة النجم الساحلى جزء من مسئولياته وجهازه الفنى المساعد الا أن هناك مباراة مهمة فى البداية أمام الجونة فى الدورى المصرى قبل رحلة تونس وبالتالى نركز عليها جيداً.
وأوضح أن مباراة الجونة المقبلة أهم وتشغل تركيزنا حتى نستطيع الخروج منها بأفضل أداء ممكن، موضحاً أنه يعلم طريقة لعب النجم الساحلى وسيتعامل معها لكن ليس فى تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر رينيه فايلر: درسنا النجم الساحلى جيدا ولكن موقعة الجونة أهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.