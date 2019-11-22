شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: درسنا النجم الساحلى جيدا ولكن موقعة الجونة أهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أنه شاهد مباريات سابقة لفريق النجم الساحلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى افتتاحية مشوار القلعة الحمراء بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.

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وقال رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أن مشاهدة النجم الساحلى جزء من مسئولياته وجهازه الفنى المساعد الا أن هناك مباراة مهمة فى البداية أمام الجونة فى الدورى المصرى قبل رحلة تونس وبالتالى نركز عليها جيداً.

وأوضح أن مباراة الجونة المقبلة أهم وتشغل تركيزنا حتى نستطيع الخروج منها بأفضل أداء ممكن، موضحاً أنه يعلم طريقة لعب النجم الساحلى وسيتعامل معها لكن ليس فى تلك الفترة.