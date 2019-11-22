شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: لدى زوجة وولدان يعيشان فى سويسرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إن أسرته الصغيرة تتكون من زوجة وولدين يعيشان فى سويسرا حالياً. ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. Advertisements أضاف رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية لكنه يؤكد أن الولدان يلعبان كرة القدم فى سويسرا حالياً ويتمنى لهما النجاح فى أشهر لعبة بالعالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رينيه فايلر: لدى زوجة وولدان يعيشان فى سويسرا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.