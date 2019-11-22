شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: فرجاني ساسي راحة من مران الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك أن راحة ساسي جاءت بناء علي تعليمات الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابة اللاعب بشد بسيط في العضلة الضامة بالاضافة لغيابه عن لقاء إنبى المقبل في الدوري الممتاز في ظل طرده في مواجهة المقاولون العرب بالدورى.
وبذلك سيكون فرجانى ساسى جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تعرض للإصابة مع منتخب تونس فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.
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