شكرا لقرائتكم عاشور واكرامي وسليمان يشاركون في مران الاهلي بالتتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثلاثي الأهلي ، حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان في المران اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الثلاثي قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول الأربعاء.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى شهد خوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون 2021 ، وشارك معلول وجيرالدو في مران اليوم حيث شارك الثنائي في مواجهات لمنتخبي تونس وأنجولا بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).