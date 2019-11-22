شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: زرت الأهرامات والمتحف المصرى وأعشق الناس الطيبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن زيارته لأهرامات الجيزة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى المتحف المصرى بميدان التحرير. ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. أضاف فايلر أنه سعيد بالتواجد فى شوارع القاهرة ويشعر بالطمأنينة مع المصريين الذين يعيش بينهم واصفاً إياهم بـ"الناس الطيبين". Advertisements ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم اقالته على خلية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. وتابع أنه يتمنى زيارة المزيد من الأماكن السياحية لكن ظروف عملى تجبرنى على دراسة المنافسين لوقت كبير خلال الفترة الحالية.

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