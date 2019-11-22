رونالدينيو يطلب من ميسي زيارة معرض الرياض للسيارات

بعث النجم البرازيلي رونالدينيو رسالة إلى زميله السابق، ليونيل ميسي، يسأله فيها عن نيته شراء سيارة جديدة من معرض السيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ويقام معرض السيارات في الرياض حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض بإشراف الهيئة العامة للترفيه.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أعلن عن إقامة معرض السيارات واستضاف في يومه الأول النجم البرازيلي رونالدينيو والمغربي نورالدين أمرابط، وقام لاعب برشونة السابق بشراء سياة ضمن جولته في المعرض، قبل أن يقوم بإرسال مقطع مرئي يوجه فيه رسال لميسي زميله السابق قائلاً "أهلا ميسي، أرسل لك هذه الرسالة كي أعلمك أني زرت معرض الرياض للسيارات واشتريت سيارتي، متى ستأتي أنت لشراء سيارتك؟"، ليقوم النجم الأرجنتيني بالرد عليه في مقطع آخر قائلاً "أهلا روني، للتو رجعت من الرياض، كنت مع المنتخب وزرت تركي آل الشيخ، سأعود في يناير للعب كأس السوبر، أراك لاحقا".

وكان ميسي زار الرياض بوليفارد برفقة تركي آل الشيخ في منتصف نوفمبر الحالي، بعد قدومه مع منتخب بلاده للعب مباراة السوبر كلاسيكو التي حققها المنتخب الأرجنتيني بهدف ميسي.