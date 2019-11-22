شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يغيب عن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس عن قائمة فريقه إستعدادا لمواجهة فريق أتلانتا غداً السبت، في الجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت القائمة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج في تصفيات اليورو. وجاءت القائمة كالتالي كالتالي:- Advertisements حراسة المرمى: تشيزني- بونسوليو- بوفون. خط الدفاع: دي ليخت- دي تشيليو- دانيلو- بونوتشي- ديميرال- روجاني. خط الوسط: بيانيتش- رامسي- ماتويدي- سامي خضيرة- إيمري تشان- بينتانكور. خط الهجوم: ديبالا- دوجلاس كوستا- هيجواين- بيرنارديسكي- كوادرادو. ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد أتلانتا في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

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