بيولي: "ابراهيموفيتش هو بطل ولكن دعوانا نفكر في الترتيب"

الجمعة 22 نوفمبر 2019

ابراهيموفيتش

يتقابل الفريقان ميلان ونابولي غدا في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الكالتشيو ، كلا الفريقان يريدان الحصول ع الثلاث نقاط للارتفاع في جدول الترتيب ، والخروج من أزمة محتملة قد تهدد مستقبل أحد الفريقان في الموسم. ميلانو ونابولي يشهدان لحظات مماثلة في الدوري كل منهما يريد النجاة علي حساب الآخر .

تحدث ستيفانو بيولي مدرب ميلان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نابولي عن وضعية الفريق في جدول الترتيب ومقترح عودة زلاتان ابراهيموفيتش للفريق

تصريحات السيد بيولي مدرب ميلان عشية مباراة فريقه أمام نابولي التي ستقام بالغد.

"الانتقالات بمثابة الطبق المفضل للصحفيين وليس لنا. ابراهيموفيتش هو بطل عظيم ، ولكن يجب ان أفكر في الترتيب أولا. مهمتنا هي ان نفكر فقط في نابولي ، وسوف يكون سباقا صعبا ضد الخصم مجهز للمنافسة ع الاسكوديتو وامام 60000 مشجع يدعمون سيكون لدينا القدرة لإعطاء 200 ٪ واللعب من ميلانو. ليس لدينا اي نقص في الدوافع. أفضل ان أدرب الفريق بأكمله ، ولكن لاعبينا مع المنتخبات الوطنية قاموا بعمل جيد وانا مسرور بذلك ". واصل بيولي الحديث عن حالات لاعبيه مثل المدافع الشاب كالدارا والعائدان من اصابات طويلة كونتى وبونافينتور علي حاله اللاعبين: "كالدارا علي ما يرام ولكن ليس علي استعداد للعب حتى الآن. سيلعب في الربيع سيستغرق بضعة أسابيع للحصول عليه بشكل صحيح ومثل زملائه في الفريق ،كونتي وبونافينتورا قادرين علي اللعب غدا. انتقل بيولي للحديث عن الحالة الفنية لنجوم الفريق ووضعية الفريق التكتيكية هل يعود للعب بثلاثي خلفي ام يستمر برباعي كما اعتاد .

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"بياتيك "قدم عمل جيدا امام يوفنتوس, هو استطاع أيضا يسجل. وقد كان موجود بالاستمرار في المنطقة الجزاء ، بياتيك يتضح ويتطور يوم بعد يوم ، ثم سجل مع الفريق الوطني"

" الدفاع بثلاثي خلفي ؟! لا احبه أفضل اللعب برباعي ، لذا الفريق أفضل"

في نهاية الحديث اتجه بيولي للحديث عن لاعب وسط الايفواري كيسي البعيد عن المشاركة من فترة طويلة وتحدث أيضا عن إمكانية الدفع بالكرواتي ريبيتش غدا .

" كيسي آخر من عاد من الفريق الوطني ، ولكن هدفي هو توفير مساحة للجميع. هذا يعتمد علي كونها متاحة وتعمل بشكل جيد معا. ريبيتش هي واحده من الاحتمالات للغد ".

من المنتظر أن يستقبل ملعب السان سيرو صاحب الأرض ميلان الإيطالي ضيفه نابولي الإيطالي في تمام السابعة مساءا ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدورى الايطالي.

حيث يحتل أصحاب الديار ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13نقطة بينما يحتل نابولي المركز السابع برصيد 19نقطة.