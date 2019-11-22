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شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي .. أبها يعمق جراح الفتح والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
حقق نادي أبها فوزاً هاماً على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إفتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.
إنتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم أبها بهدفين نظيفين سجلهما التونسي "سعد بجير" في الدقيقة 9 وسميحان النابت في الدقيقة 18.
في الشوط الثاني قلص توفيق بوحميد الفارق للضيوف في الدقيقة 49، قبل أن يسجل صالح العباس الهدف الثالث في الدقيقة 86.
بهذه النتيجة يواصل الفتح معاناته في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بينما يرتفع رصيد أبها للنقطة 14 في المركز التاسع.
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