الامارات | بالفيديو.. شاهد ردة فعل المغنية شاكيرا على إقصاء برشلونة أمام ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد ردة فعل المغنية شاكيرا على إقصاء برشلونة أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت زوجة نجم فريق برشلونة لكرة القدم جيرار بيكيه، المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، في لقطة فيديو ضمن برنامج تلفزيوني وثائقي لشركة "راكوتين" الراعية لنادي برشلونة، وهي تتابع بحسرة هدف لاعب ليفربولي أوريغي في شباك برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد أنفيلد، وكان هذا الهدف سببا مباشرا في تبخر حلم برشلونة بالتتويج في المسابقة الأوروبية العريقة.

وظهرت شاكيرا في الفيديو برفقة ابنيها ميلان وساشا، وهي تتابع هدف أوريغي بحسرة وصدمة. وحين كانت النتيجة 3-0 لليفربول، سألها ابنها ميلان "هل سنذهب إلى النهائي بهذه النتيجة" فردت عليه "طبعا"، ثم جاء الهدف الرابع من أوريغي، فردت بصدمة "لا أصدق.. لا"، وظهر في اللقطات المقتضبة كذلك لاعبو برشلونة مصدومين في غرفة تبديل الملابس بعد الإقصاء، بجانب ردة الفعل الغاضبة من المدرب فالفيردي. ومن المتوقع بحسب صحيفة "أس" أن يبث البرنامج الوثائقي بالكامل في 29 الشهر الجاري. ويحمل البرنامج إسم "يوم المباراة" وسيظهر لقطات لأول مرة للاعبين والنادي وللمسؤولين وبعض الجماهير.