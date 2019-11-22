شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. غانا 0 - 1 جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلتقي منتخب غانا الأوليمبي نظيره الجنوب أفريقي، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
أبرز أحداث اللقاء..
- جنوب أفريقيا تتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 15، سجله حبيب محمد بالخطأ في مرمى فريقه.
- هدف التعادل لمنتخب غانا من تسديدة صاروخية من اللاعب منساه في الدقيقة 50.
- ماهلاتزي يضيف الهدف الثاني لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 62.
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