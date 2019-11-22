شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري : رونالدو لن يشارك في مباراة اتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 اعلن السيد ماوريسيو ساري مدرب اليوفنتوس الايطالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتالانتا ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من الدورى الايطالي ،غياب نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة غدا بسبب تجدد شكواه مرة أخرى من الم حاد في الركبة اليمنى وعدم جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباراة دون التأكد من سلامته مائة بالمائة .

الجدير بالذكر أن اليوفنتوس الايطالي صاحب المركز الاول برصيد٣٢ نقطة ،سيحل ضيفاً ثقيلاً علي مضيفه اتالانتا صاحب المركز الخامس برصيد ٢٢نقطة في تمام الساعة الرابعة عصراً علي أرضية ملعب اتليتي ازورى بمدينة بيرجامو الإيطالية ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الكالتشيو.

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