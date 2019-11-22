شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» بالدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

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ولدى وصول ولي العهد حلبة السباق، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولى لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عزف السلام الملكي.

ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية.

حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، دولة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، وأصحاب السمو والمعالي، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.