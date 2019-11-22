الخليج 365 يكشف مفاجأة لاعبى المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل ووفقاً لمصدر مطلع داخل المنتخب الوطني الأول فإن لاعبى الفريق المصري سيقومون بالرقص والغناء خلال دخولهم أرضية الملعب كعادة المنتخبات الإفريقية، المشاركة في الحدث وذلك للاحتفال مع الجماهير الكبيرة الحاضرة بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. Advertisements ومن المقرر أن ينطلق حفل ختام البطولة في السادسة مساء، والذي يحييه الفنان الكبير تامر حسني وسط حضور سيفوق ما شهدته مباريات نصف النهائي والتي حضرها نحو 70 ألف مشجع. وسبق وأن اقتحم اللاعبون المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجنوب افريقيا عقب تحقيق انتصار بثلاثية للاحتفال بمديرهم الفني شوقي غريب وقاموا بالرقص والغناء وسط متابعة وسائل الإعلام في كافة أنحاء العالم.

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