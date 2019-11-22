حمدي النقاز يعود لتدريبات الزمالك استعداداً لإنبي...

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واطمئن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التونسي حمدى النقاز والتأكد من جاهزيته قبل مواجهة إنبى، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وعقد الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، حيث أكد ميتشو على أهمية التركيز فى لقاء إنبى المقبل بالدوري وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
وقال ميتشو للاعبى الفريق الأبيض إن نادى الزمالك دائما هدفه الحصول على الألقاب لإسعاد جماهيره لذا يجب التركيز فى تحقيق الانتصارات بالدورى لمواصلة المنافسة على اللقب قبل فتح ملف البطولة الأفريقية بينما اجتمع الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة لاعبي الفريق العائدين من الاصابة والتأكد من جاهزيتهم للفترة المقبلة فى الدوري الممتاز وبداية مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
بينما خاض أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك والعائد من المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2021 تدريبات خاصة بالجري حول الملعب خلال مران الفريق اليوم، جاء ذلك فى إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفني للفريق لتجهيز زيزو للقاء المقبل بالدوري الممتاز أمام إنبى.
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