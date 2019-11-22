شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: قائمة الراحلين والصفقات المنتظرة اجتهادات إعلامية غير صحيحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن الحديث عن أسماء اللاعبين الراحلين فى الفترة المقبلة لم يتحدث عنه من قريب أو بعيد مع أى وسيلة إعلامية وأن ما يثار حالياً اجتهادات اعلامية لم يصرح بها مطلقاً.

ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.

وقال رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أنه يتحدث بشكل دائم مع ادارة النادى الأهلى عن الاحتياجات التى يتطلبها الفريق مستقبلاً وأيضًا اللاعبين المقرر أن يتم الاستغناء عنهم ولكن هذا يتم فى الغرف المغلقة ولن يستطيع الإفصاح عنها.