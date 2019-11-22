شكرا لقرائتكم متعب لـ"تايم سبورت": غانا الأقرب لخطف بطاقة أولمبياد طوكيو الثالثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق ، أن منتخب غانا يملك فرصة تاريخية لتخطى عقبة جنوب افريقيا والصعود لاولمبياد طوكيو 2020.

وقال متعب فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامى أحمد شوبير: "منتخب غانا تعلم الدرس جيداً بعد موقعة كوت ديفوار لاسيما بعد أن خدعته ركلات الترجيح لذا لن يفرط فى فرصة الصعود للاولمبياد أمام جنوب أفريقيا".

وعن مواجهة منتخب مصر مع كوت ديفوار قال نجم الاهلى السابق : "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الفراعنة الصغار الليلة فلقد قدموا أداء مبهر طوال البطولة وأجبرونا على احترامهم".

ويستعد منتخب مصر الأولمبى للمواجهة المصيرية أمام كوت ديفوار، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعدما أن ضمن المنتخبان الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وبات منتخب مصر أول فريق فى تاريخ البطولة يتمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية فى طريقه للمباراة النهائية بحصده العلامة الكاملة فى مرحلة المجموعات، بالفوز على مالى وغانا والكاميرون ثم تفوقه فى نصف النهائى على جنوب أفريقيا.

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الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة غانا وجنوب افريقيا في ظل الدوافع التي يمتلكها المنتخبين لتحقيق الفوز وخطف البطاقة الثالثة المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، بعدما نجح منتخبي مصر وكوت ديفوار في خطف أول بطاقتين.

وخسر منتخب غانا أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في مجموع الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 2 – 2، في حين خسر منتخب جنوب افريقيا أمام مصر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى منتخب غانا لحجز بطاقة الصعود إلى الاولمبياد للمرة السابعة في تاريخه، بعدما سبق وأن حقق هذا الإنجاز في 6 مناسبات سابقة، وصلت غانا إلى الدور ربع النهائي فى طوكيو 1964، قبل أن تخرج من دور المجموعات في مكسيكو سيتى 1968 وميونيخ 1972، وفى برشلونة 1992 أصبحت أول فريق أفريقى يحصل على ميدالية أولمبية لكرة القدم، حين حققت الميداليات البرونزية فى ذلك الوقت، وخسرت فى الدور ربع النهائي فى أتلانتا 1996 قبل الخروج من مرحلة المجموعات فى ظهورهم الأخير فى أثينا 2004.