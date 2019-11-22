شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيلة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالأهلى، أن موهبة صالح جمعة ليست كافية للتواجد بالتشكيلة الأساسية.
ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.
وقال رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أن الموهبة جيدة ولا يمكن الحديث عنها عن لاعب واحد فقط بل عن جميع اللاعبين وأنا بطبيعة الحال لا أحب الحديث عن اسباب مشاركة أى لاعب من عدمه لكن هناك عدل فى الاختيار والمفاضلة فيما بينهم، وأن الأمر بالكامل يتوقف على العامل البدنى والالتزام وما يقدمه اللاعب فى التدريبات.
ويغيب صالح جمعه عن تشكيلة فريق الأهلى منذ تولى رينيه فايلر مسئولية الفريق وسط حالة من الترقب لموقف اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بالرحيل وتقديم عرض خارجى لمغادرة القلعة الحمراء أو الاستفادة من خدماته حال ما اذا استثمر الفرص التى تتاح له.
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