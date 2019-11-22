شكرا لقرائتكم شاهد لحظات تفتيش الجماهير الإيفوارية أثناء دخول ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحقق منتخب مصر الأوليمبي حلم التاهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد تأهل للمباراة النهائية علي حساب جنوب أفريقيا بعدما تغلب عليها بثلاثية نظيفة . Advertisements ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الأولمبى مع نظيره كوت ديفوار فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية ، بعد الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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