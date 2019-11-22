شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. "لا للتعصب" تجمع ابن أهلاوى بوالده الزملكاوى فى حب الوطن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر ضد كوت ديفوار فى نهائى كأس الأمم U23



دائما ما تنتظر الجماهير المصرية مواعيد منتخباتها الوطنية مع المباريات المهمة، حتى تخرج بوجهها الحقيقى الذى تميزه ملامح الوحدة والوطنية والتلاحم خلف منتخب بلادها، لشحذ هممه، ومؤازرته حتى الفوز.

مصرد ضد كوت ديفوار



وفى مباراة المنتخب الأولمبى أمام كوت ديفوار بنهائى كأس الأمم الإفريقية U23، والتى يشهدها استاد القاهرة الدولى، شهدت المدرجات صبى أهلاوى يرتدى قميص الأهلى، نقش عليه عبارة بابا زملكاوى، وإلى جواره والده الزملكاوى بـ"تى شيرت" الأبيض وعليه عبارة ابنى أهلاوى، وأجمع الاثنان على عبارة واحدة منقوشة على القمصان "لا للتعصب".



لا للتعصب

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وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.





مصر ضد كوت ديفوار



لا للتعصب

ولم يسبق لمنتخب مصر الأوليمبي الفوز بهذه البطولة من قبل، حيث انطلقت النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.. أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة.

واستهل المنتخب المصرى مشواره بتلك النسخة بالتعادل مع المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-1، ثم تعادل مثير أمام المنتخب النيجيرى بنتيجة 2-2، وأخيرًا الخسارة على يد مالى بهدف دون رد ووداع البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة.