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جدة - عمرو شويل هل يكون الفراعنة أول صاحب أرض يتوج باللقب الأفريقى ؟ سؤال تنتظر الجماهير المصرية إجابته ، بعد نهاية المباراة التى تقام فى الثامنة من مساء اليوم بين المنتخب الأولمبى ، و نظيره الإيفوارى ، فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة .

وتٌمنى الجماهير المصرية النفس بتحقيق الفوز فى لقاء اليوم ، و التتويج باللقب، فى ظل الحالة البدنية العالية للاعبى الفراعنة وكذلك الروح القتالية التى اظهروها فى المباريات السابقة خلال البطولة .

يحاول لاعبى المنتخب الأولمبى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، ليكون أول منتخب مستضيف للبطولة يحقق اللقب الأفريقى ، حيث اقيمت البطولة فى نسخة عام 2011 بالمغرب ، و تأهلت لأولمبياد لندن 2012، لكن توج الجابون باللقب .

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و فى عام 2015 أقيمت البطولة بالسنغال وتأهلت لريو دى جانيرو 2016 ، إلا أن اللقب و التتويج كان من نصيب نيجيريا .