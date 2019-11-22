هل يكون الفراعنة أول صاحب أرض يتوج باللقب الأفريقى ؟...

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و فى عام 2015 أقيمت البطولة بالسنغال وتأهلت لريو دى جانيرو 2016 ، إلا أن اللقب و التتويج كان من نصيب نيجيريا .
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