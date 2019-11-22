شكرا لقرائتكم الجنايني : أثق في قدرتنا على حصد لقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الكوت ديفواير، في نهائي البطولة في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، وضمن الفراعنة التواجد في المباراة النهائية، عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا، عقب الفوز بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

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أكد الجناينى، في تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة :أن لاعبي المنتخب الأولمبي، قدموا أداءً أكثر من رائع في البطولة، وقادرون على الاستمرار في تقديم هذا الأداء اليوم والتتويج باللقب، رغم قوة كوت ديفوار، ويجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين بعد هذا الأداء الراقي".

وأضاف: " أتوقع امتلاء الاستاد عن أخره في مباراة اليوم، وهذا ليس بالغريب عن الجماهير المصرية الداعم الأول والرئيسي لجميع المنتخبات القومية".