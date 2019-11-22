شكرا لقرائتكم شيتوس "خطيب" الجمعة للمنتخب الأولمبي والعراقي "إمام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام وائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بإلقاء خطبة الجمعة على اللاعبين فى فندق الإقامة استعدادًا لخوض نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام كوت ديفوار التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. كما قام كريم العراقي الظهير الأيمن لمنتخب مصر الأوليمبي بإمامة اللاعبين فى الصلاة.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار وتترقب جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع المنتخب الأوليمبى ونظيره الإيفوارى على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعدما ضمن المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015.

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