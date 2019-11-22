شكرا لقرائتكم الجماهير المصرية تفاجئ لاعبي منتخب جنوب أفريقيا بالدعم أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ لاعبو منتخب جنوب أفريقيا، والمدير الفني ديفيد نوتوانى، بتحية خاصة من جانب الجماهير المصرية المتواجدة فى مدرجات استاد القاهرة، وذلك اثناء نزول لاعبى المنتخب الجنوب افريقي لارض الملعب فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. ويستعد المنتخب الجنوب افريقى لمواجهة نظيره الغانى فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر حاليا . Advertisements ورد لاعبو جنوب افريقيا ومديرهم الفنى ديفيد نوتوانى التحية للجماهير المصرية التى طالبتهم بالفوز على غانا وحصد تذكرة التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020. ويتاهل الفريق الفائز من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مباشرة الى اوليمبياد طوكيو 2020 بصحبة منتخب مصر وكوت ديفوار، فى حين سيعود الفريق صاحب المركز الرابع الى بلده دون اى انجاز.

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