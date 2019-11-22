شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يغيب عن الأهلي 6 أشهر بعد إجراء جرحة الغضروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خالد محمود فى وقت سابق أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي، حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات وتسلم طبيب الأهلى تقريرا طبيا شاملا من هيرمان مايلر يتضمن البرنامج العلاجي الذي سيتم إتباعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة .
وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان مايلر، الذي يعد واحدا من خبراء جراحات غضروف الركبة، وسبق أن أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.
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