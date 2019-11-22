شكرا لقرائتكم أبها يزيد أوجاع الفتح ويسقطه بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق أبها جراح ضيفه الفتح بعدما ألحق به الخسارة السابعة هذا الموسم بفوزه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي افتتح التسجيل بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه التونسي سعد بقير الذي أكمل تمريرة زميله المدغشقري فانيفا اندرياتسيما بقدمه في شباك الفتح.

وواصل أبها هجومه ونجح لاعبه سميحان النابت بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعدما حول عرضية زميله كرم برناوي بقدمه في شباك الفتح.

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وازدادت صعوبة المباراة على الفتح بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الاوروغوياني ماتياس اغوريغاري عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح الذي بحث عن هدف تقليص الفارق وحصل على مايريد عند الدقيقة 49 حينما تمكن لاعبه توفيق بوحيمد من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع البرتغالي اندريه بينتو ليدخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 86 تمكن مهاجم أبها صالح آل عباس من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله سميحان النابت ليضع الكرة بالشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها الى 14 نقطة ليبقى في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.