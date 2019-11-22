شكرا لقرائتكم الهلال يطبق خطة عبور أوراوا.. ويغادر إلى سايتاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، مرانه الرئيسي في اليابان، استعدادا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، مساء يوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وطبق الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الفريق، التكتيك الذي سينتهجه الهلال في مباراته أمام أوراوا، فيما وصل السوري عمر خربين إلى طوكيو بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

وتابع الحصة التدريبية فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وقال النادي في حسابه على "تويتر" : تغادر مساء اليوم الجمعة بعثة الفريق إلى سايتاما تأهبا لمواجهة أوراوا، ومن المقرر أن يعقد يوم السبت الاجتماع الفني للمباراة بجانب المؤتمر الصحافي والمران الختامي على ملعب اللقاء.