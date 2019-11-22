شكرا لقرائتكم سواريز: غريزمان اندمج مع برشلونة.. وسنضحي من أجل عودة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الأوروغوياني لويس سواريز أن المهاجم الفرنسي غريزمان اندمج بشكل جيد جدا مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني، بحسب ما قاله في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية.

وقال سواريز (32 عاما) عن اللاعب القادم من أتلتيكو مدريد: يتفق بشكل كبير مع الجميع واندمج جيدا جدا، كما كنا نتمنى.

غريزمان (28 عاما) الذي عانى صعوبات في بدايته مع الفريق الكاتالوني للوصول الى الشباك، حصل على ترحيب "استثنائي" في برشلونة بحسب سواريز: أحيانا تُفسّر الامور بطريقة خاطئة، تمنينا أنا وميسي وبيكيه قدومه قبل سنة، قلت إنه لاعب كبير. أحد الأفضل في العالم.

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وتابع المهاجم المخضرم :نتعامل معه كما الآخرين. الانجذاب نحو بعض اللاعبين يختلف عن الآخرين. هو يتأقلم جيدا مع الفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو وعثمان ديمبيلي. أحيانا يشرب المتة معنا، لكن هذا لا يعني انه يتفق أكثر أو أقل مع لاعب معين.

وعن عملية ضم المهاجم البرازيلي نيمار التي تعثرت الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، علق سواريز على تأكيد زميله بيكيه أن لاعبي برشلونة مستعدون للتضحية بجزء من رواتبهم لتسهيل عودة المهاجم البرازيلي الفذ الي فريق حمل ألوانه بين 2013 و2017.

وقال سواريز :يملك بيكيه خبرة كبيرة لاطلاق هكذا تصريحات. في هذا الموضوع تحديدا، يدرك تماما إننا خارج هذه القضية. نرحب به مثل أي لاعب راغب بالقدوم، لكننا سنبقى خارج هذه القضية.