شكرا لقرائتكم كلوب: صلاح لم يتعافَ من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إنه من الممكن أن يشارك المهاجم المصري محمد صلاح مع الفريق في مباراته أمام كريستال بلاس يوم السبت.

ولم يشارك صلاح مع المنتخب المصري في المباراتين اللتين خاضهما بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2021، بسبب إصابة في الكاحل، ولكنه ينافس على حجز مقعد أساسي مع فريقه في المباراة المقبلة.

وقال كلوب للصحافيين يوم الجمعة: تدرب صلاح يوم الخميس، اليوم الجمعة هناك فقرة تدريبية مهمة للوقوف على حالته، وبإمكاننا اتخاذ القرار.

وأضاف: الأمر لا يتعلق بأن الإصابة ازدادت سوءا، ولكنها موجودة، هذه هي المشكلة. يجب أن نتسم بالعقلانية مع مثل هذه الأشياء.

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وسيكون فان ديك مستعدا للعب مع الفريق، بعدما غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الهولندي على نظيره الإستوني 5 - صفر لأسباب شخصية.

وقال كلوب: في هذه اللحظة، نعم، فان ديك جاهز بنسبة مئة بالمئة، ولكن هذا هو الوقت من العام الذي يخرج فيه اللاعبون من الفريق فجأة، لسوء الحظ، بسبب أشياء أخرى، سواء الإصابة أو المرض أو أي أسباب أخرى.

وينتظر كلوب أيضا تحديد موقف الثنائي أندي روبرتسون وماتيب من الناحية البدنية. وقال: لا أعلم موقفهما بنسبة مئة بالمئة، اليوم فقرة تدريبية مهمة للحكم، خاصة مع اللاعبين الذين عادوا مؤخرا.

وأضاف: دائما ما تكون هذه الظروف موجودة في أول مباراة بعد التوقف الدولي، يجب علينا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار. لا يوجد لاعب عاد ولديه إصابة خطيرة أو شيء من هذا القبيل، ولكن مازال يتعين عليهم التأكد من حالتهم.

وأهدر ليفربول نقطتين فقط هذا الموسم ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.