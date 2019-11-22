مارادونا يعود لتدريب خيمناسيا بعد يومين من استقالته









اسماء السيد - أعلن اسطورة الارجنتين دييغو مارادونا عودته لتدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم بعد يومين فقط من تقديم استقالته.

وكتب مارادونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أنا سعيد جدا لاعلان بقائي مدربا ليخمناسيا: مشيرا الى اتخاذ قراره بعد "أن حققنا أخيرا وحدة سياسية في النادي".

وكان مارادونا (59 عاما) أوضح انه لم يعد حريصا على البقاء في النادي، رابطا مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

لكن آلاف المشجعين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 الى منصبه.

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وتابع مارادونا "آمل في منحي التدعيمات التي احتاجها في الفريق" الذي يكافح لعدم الهبوط.

واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الاخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل ان يساهم بصعوده الى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق آخر مباراة باشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-صفر في نهاية الاسبوع الماضي.

وفاز الفريق في ثلاث مباريات من أصل ثماني تحت اشراف مارادونا، كلها خارج ارضه، فيما خسر خمس مباريات أربع منها في عقر داره.

وعرف مارادونا الذي اعتزل اللعب عام 1997 مسيرة تدريبية باهتة اشرف خلالها على المنتخب الوطني وعلى اندية في الارجنتين والامارات والمكسيك.