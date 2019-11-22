ريال سوسييداد لتأكيد مفاجأته على أرض ريال مدريد









اسماء السيد - يحل ريال سوسييداد احد مفاجآت بداية الموسم على ريال مدريد القوي السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، باحثا عن تعزيز موقعه ليكون بين الاربعة الاوائل في صدارة الترتيب.

وبعد اضمحلال مغامرة غرناطة وخسارته في مبارياته الثلاث الاخيرة، يحاول ريال سوسييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب "سانتياغو برنابيو" العريق على أمل تخطي الفريق الملكي اذ يتخلف عنه راهنا بفارق نقطتين، لكنه لعب مباراة أكثر.

وتفادى الفريق الباسكي السير على خطى غرناطة، لكن آخر ثلاث مباريات قبل فترة الوقف الدولية شهدت ترنحه فخسر على ارضه امام ليفانتي المتواضع، فاز في اللحظات الاخيرة على ارض غرناطة قبل تعادله مع ضيفه متذيل الترتيب ليغانيس.

قال مدربه ايمانول ايلغواسيل بعد التعادل ضد ليغانيس "دخلت غرف الملابس وبدا الأمر كالمأتم".

وفي ظل تفريطه بالنقاط امام اندية ضعيفة، أهدر سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة، مستفيدا من تأجيل مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد المتصدرين بـ25 نقطة.

وبرغم كل ذلك، يقدم سوسييداد اداء سلسا واكثر استعراضا من امثال برشلونة.

ويتألق مع سوسيداد النروجي الشاب مارتن اوديغارد (20 عاما)، أحد أبرز صانعي الالعاب هذا الموسم والمعار من ريال مدريد تحديدا. وستكون للاعب الشاب فرصة اثبات نفسه امام فريق تخلى عنه لاكتساب المزيد من الخبرة.

قال الظهير ناتشو مونريال القادم من ارسنال الانكليزي الصيف الماضي "عندما تشاهده في التمارين أو يخوض المباريات، تلاحظ انه لاعب مميز. وجد المكان المناسب للعب ونحن نعمل بجانبه".

أما النجم الاخر ميكل اويارسابال فيثبت بحرفنته صوابية ارتباط اسمه بابرز الاندية الاوروبية، فيما يتلقى مساعدة ناجعة من ميكل ميرينو وسوبيلديا.

ويملك اويارسابال في رصيده اربعة اهداف الى جانب بورتو، فيما سجل البرازيلي ويليان خمسة.

ويواجه سوسييداد مساء السبت ريال مدريد الذي استعاد ايقاعه قبل فترة التوقف الدولية، اذ خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات دون تلقيه أي هدف فاز بأربع منها مسجلا 16 هدفا.

- أزمة لبايل؟ -

ومنذ 5 تشرين الاول/اكتوبر، لم يحمل الويلزي غاريث بايل الوانه، لكنه شارك مع منتخب بلاده اربع مرات، وبحال مشاركته ستكون ردة فعل جماهير ريال منتظرة بعد احتفاله الغريب بتأهل بلاده الى كأس أوروبا 2020.

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فبعد الفوز على المجر في كارديف، وقف بايل وراء لافتة كتب عليها "ويلز. غولف. مدريد. بهذا الترتيب"، وذلك في سخرية للائحة اولوياته. واشار رئيس ريال السابق رامون كالديرون الى امكانية عودة بايل الى فريقه السابق توتنهام الذي استقدم المدرب جوزيه مورينيو بدلا من الارجنتيني المقال ماورويسيو بوكيتينو.

ويدرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ان فريقه لا يحتمل الكثير من الاضطرابات.

ويفتقد زيدان لاعب خط وسطه لوكاس فاسكيز الذي تعرّض الخميس لكسر في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.

وقال النادي الملكي في بيان له "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا لوكاس فاسكيز (28 عاما) اليوم، تم تشخيص حالته من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد على أنها كسر في عظمة مقدمة الإصبع الكبير للقدم اليسرى".

ووفقاً للصحف الإسبانية، فإن الكسر حدث عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة الأحمال. ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة اسابيع من عودة فاسكيز من إصابة في ربلة الساق أبقته بعيداً عن الملاعب لما يقارب الشهر.

وعوّل زيدان في الاسابيع الماضية على الفرنسي المتألق كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين (9)، بفارق هدف عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجيرارد مورينو لاعب فياريال.

ويحتل ريال المركز الثاني وراء غريمه التاريخي برشلونة بفارق الاهداف، ويتقدم على جاره اللدود اتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

وتخوض فريق الطليعة مبارياتها السبت، فبعد حلول برشلونة على ليغانيس يزور أتلتيكو مدريد مع مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني غرناطة الجريح والمتراجع الى المركز الثامن، فيما تختتم مواجهات السبت بقمة مدريد مع سوسييداد.

ويعول سيميوني بشكل كبير على مهاجمه الدولي الفارو موراتا صاحب ستة اهداف في آخر ست مباريات.

ويعود قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه الى فريقه بعد اسبوع الحلة الجديدة من كأس ديفيس لكرة المضرب التي تساهم شركته "كوزموس" بتسويقها.

واتهم ابن الثانية والثلاثين بالتلهي بمشاريع بعيدة عن اجواء فريقه، لكن مدربه ارنستو فالفيردي اشار الشهر الماضي انه سيتناول هذا الموضوع فقط عند تراجع مستوى مدافعه.

وستتركز الانظار على اداء قلب الدفاع، بعد اسبوع مزدحم من المباريات في العاصمة مدريد، حيث شارك ابرز نجوم الكرة الصفراء على غرار الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويحل اشبيلية على بلد الوليد الاحد في ختام المرحلة آملا في حصد ثلاث نقاط والتنافس على الصدارة بحيث يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وريال مدريد.