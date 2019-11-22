يانيس يسجل "تريبل دابل" ويقود باكس إلى فوز سادس تواليا









اسماء السيد - سجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، افضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الفائت، "تريبل دابل" ليقود فريقه ميلووكي باكس الى فوز كبير على بورتلاند ترايل بلايزرز 137-129.

ونجح يانيس في تحقيق "تريبل دابل" مع 24 نقطة و19 متابعة و15 تمريرة حاسمة واضاف زميله اريك بليدسو 30 ليحقق فريقهما الفوز السادس تواليا.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها يانيس في تحقيق "تريبل دابل" هذا الموسم والسادسة عشرة في مسيرته.

وصعد باكس الى صدارة المجموعة الشرقية مع 12 انتصارا مقابل 3 هزائم فقط. اما منافساه المباشران بوسطن سلتيكس وميامي هيت فتعرضا للعدد ذاته من الهزائم لكنها حققا عددا اقل من الانتصارات (11 و10 تواليا).

واشاد كارميلو انتوني الذي خاض ثاني مباراة له في صفوف بلايزرز بعد غياب دام قرابة العام عن الملاعب بالنجم اليوناني بقوله "يانيس هو يانيس، انه منافس قوي. لكني اعتقد باننا قمنا بعمل جيد ضده الليلة. على الرغم من تحقيقه "تريبل دابل"، فقد راقبناه بشكل جيد لكنه نجح في ايجاد زملائه الذين نجحوا في الرميات الثلاثية تحديدا".

واعترف يانيس بذلك بقوله "لم اكن فعالا من الناحية الهجومية كما يجب. في المقابل، حاولت ايجاد زملائي وكانوا في المكان الصحيح ولهذا السبب نجحت في 15 تمريرة حاسمة وبالتالي قمن بنصف العمل وقام زملائي بالنصف الاخر".

وللمفارقة، فان اول مباراة رسمية خاضها يانيس كانت ضد كارميلو انتوني عندما كان الاخير يدافع عن الوان نادي نيويورك نيكس في كانون الاول/ديسمبر عام 2013.

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وعاد اللاعبان بالذاكرة الى الوراء وقال يانيس "اتذكر تلك المباراة جيدا. اما الان فانا اخوض موسمي السابع والوقت يمر بسرعة. اشعر بالاثارة عندما اواجهه".

في المقابل قان انتوني "اتذكره (يانيس) عندما كان يحاول ايجاد اي مركز يناسبه. لقد فرض نفسه الان".

ونجح باكس في اول سبع رميات له بينها ثلاث ثلاثيات ورد بلازيزر بتسجيله 12 نقطة مقابل 2 فقط لمنافسه لكن ميلووكي انهى الشوط الاول متقدما بفارق مريح (72-58).

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان سي جاي مالكولم مع 37 نقطة و10 تمريرات حاسم و6 متابعات واضاف كنت بازيمور 22 نقطة في ما سجل انتوني 18 نقطة مقابل 10 نقاط في مباراته الاولى وقال في هذا الصدد "بشعر براحة اكبر ولا شك باننا لعبنا بشكل افضل كمجموعة".

وخاض بورتلاند المباراة في غياب نجمه داميان ليلارد المصاب في ظهره بالاضافة الى زاك كولينز وحسان وايتسايد.

واستمر تراجع بورتلاند ترايل بلايزرز في الترتيب حيث يحتل حاليا المركز قبل الاخير في المجموعة الغربية مع 5 انتصارات فقط في 16 مباراة.

وفي مباراة اخرى، فاز نيو اورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 124-121 ملحقا بمنافسه خسارته الثالثة تواليا.

وفرض براندون اينغرام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 28 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.