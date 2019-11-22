مصدر لـ"الخليج 365": ساسي طلب تأخير عودته لتدريبات الزمالك 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - طلب الدولي التونسي فرجاني ساسي تأخير وصوله إلى نادي الزمالك لاستئناف تدريباته مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي لمدة 48 ساعة.

وتعرض ساسي لإصابة طفيفة خلال مهمته الدولية مع المنتخب التونسي، لكن طبيب نسور قرطاج أكد أن اللاعب مستعد لخوض أول مباراة مع الأبيض.

ويغيب فرجاني ساسي عن مباراة إنبي المقبلة بسبب حصوله على كارت أحمر في أخر ظهور له مع الزمالك قبل فترة توقف الدوري.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" موافقة الإدارة البيضاء على منح فرجاني ساسي 48 ساعة إضافية قبل العودة للتدريبات وبدأ الاستعداد لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.