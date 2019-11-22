قبل الزمالك.. حكاية انسحاب الأهلي من أفريقيا واجتماع القرن الذي انقذه من فقد لقب تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على موقفه الرافض للمشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي حال إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات سابقة أطلقها 19 أكتوبر الماضي: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الأفريقي ."

وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو كلفني القرار الهبوط لدوري الدرجة الثالثة ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."

وعاد مرتضى منصور بتصريحات جديدة، لإذاعة تونسية أن الزمالك لن يخوض المباراة في الدوحة، مضيفًا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر.

وتابع منصور: "لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو انطبقت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا مستعد أن أخوض هذه المباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر.

الأهلي منافس الزمالك اللدود كان قد أقدم على نفس الخطوة التصعيدية منذ ربع قرن في قرار كاد أن يكلفه فقد لقب يفتخر به فما هى الحكاية؟

قرار

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم، في 10 فبراير 1994، انسحابه من البطولات الأفريقية من وإخطار اتحاد الكرة رسمياً بالقرار .

وواجه الأهلي بطل كأس الكؤوس الأفريقية، الزمالك بطل أبطال الدوري، في 16 يناير بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي حضرها نحو 25 الف متفرج، وحسمها الأبيض بهدف أيمن منصور في الدقيقة 87.

السبب

المباراة شهدت احتكاكا بين إداريي الأهلي ومراقب المباراة البتسواني إسماعيل بانجي، واعتراضات حمراء شديدة اللهجة على الحكم الجنوب أفريقي باتروس ماتابيلا.

وقرر "الكاف" إيقاف إبراهيم حسن منذ الأول من فبراير 1994 ولمدة عام كامل من المشاركة في كافة المسابقات الأفريقية والفرق القومية لاعتدائه على حكم المباراة، مع الإيقاف مباراتين في بطولات افريقيا للأندية والمنتخبات ضد محمد يوسف لطرده في المباراة بسبب العنف المتعمد مع إيمانويل نجم الزمالك.

وقرر الكاف أيضا توجيه انذار نهائي لطارق سليم مدير الكرة بالأهلي والإنجليزي آلان هاريس المدير الفني، لما بدر من الأول تجاه مراقب المباراة وتهديده له، وبسبب ألفاظ الثاني غير المقبولة تجاه القارة الأفريقية والكاف، على أنه سيتخذ الاتحاد الإفريقي عقوبات مشددة ضدهما في حال تكرار مثل هذا السلوك.

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انسحاب وعقوبات

ورد الأهلي على الكاف وقرر مجلس إدارته بالإجماع عدم المشاركة في البطولات الإفريقية للأندية لأجل غير مسمى في اجتماع شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم صالح سليم ومصطفى فهمي عضو الأهلي المعين وسكرتير عام الاتحاد الإفريقي فيما غاب المستشار عبد المجيد محمود، واللواء محرم الراغب.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع تصعيد الأهلي بانسحابه، قرر إيقاف الأهلي 3 سنوات المشاركات الأفريقية وأبلغ عقوباته إلى الاتحاد الدولي، الذي أعلن تنفيذ العقوبات محليا وقاريا ودوليا، ليتقدم اتحاد الكرة بالتماس للفيفا لتخفيف عقوبة إبراهيم حسن والسماح له باللعب محليا مع ناديه، والاكتفاء بالإيقاف الدولي.

نظام وتغيير شامل

وقال صالح سليم في تصريحات صحفية أن قرار مقاطعة البطولات ليس فقط لأحداث مباراة سوبر ولكن للخسائر التى يتكبدها النادي الأحمر فى السفر والإقامة والمكافآت دون أن تكون للبطولة عائد مادي.

ولم يشارك الأهلي في البطولات الأفريقية في الفترة من 1995 حتى 1998.

وأثناء فترة إيقاف الأهلي أجرى الكاف تغييرا شاملاً على بطولات أفريقية كأس الأندية أبطال الدورى إلى دورى أبطال افريقيا مع وضع نظام جديد للبطولة وجوائز مالية تقترب من الـ 2 مليون دولار منها 750 ألف دولار.

اجتماع القرن

قال مصطفي مراد فهمي مصطفى فهمي عضو الأهلي الأسبق المعين وسكرتير عام الاتحاد الأفريقي

وقال عدلي القيعي مستشار رئيس لجنة التعاقدات ومدير عام النادي الأهلي السابق في 2018 " العودة لبطولات أفريقيا كان الهدف منها تصنيفنا أفريقيا في المنافسة على لقب نادي القرن، الأولوية لم تكن للبطولات الأفريقية ولكن فقط الهدف كان النقاط وحرمان المنافس من النقاط".

وأضاف القيعي " عقدنا اجتماعاً لمجلس الإدارة ونبهت المجلس لقضية نادي القرن".

مصطفي مراد فهمي مصطفى فهمي عضو الأهلي الأسبق المعين وسكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبق قال فى تصريحات تيلفزيونية أيضاً في 2017 إنه نبه مجلس إدارة الأحمر لهذه القضية مما ساهم في العودة أفريقيا".

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب القرن فى أفريقيا عام 2001 في حفل الاتحاد الأفريقي الذي أقيم في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج .