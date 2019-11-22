رئيس اتحاد الكرة: المنتخب الأولمبي قادر على حصد لقب بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، عن ثقته في قدرة المنتخب الأولمبي على تحقيق لقب بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

ويلعب المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره منتخب كوت ديفوار، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال الجنايني - في تصريحاته للجنة الإعلامية لبطولة أفريقيا - "قدم لاعبو المنتخب الأولمبي، أداءً أكثر من رائع خلال مباريات البطولة، وقادرون على الاستمرار في تقديم هذا الأداء اليوم والتتويج باللقب، رغم قوة منتخب كوت ديفوار".

وأضاف الجنايني، "يجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، وكل اللاعبين بعد هذا الأداء الراقي للفراعنة خلال البطولة بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.. أتوقع امتلاء ستاد القاهرة اليوم بالجماهير لدعم المنتخب، وهذا ليس بالغريب عن الجماهير المصرية الداعم الأول والرئيسي لجميع المنتخبات القومية".