البطاقة الأخيرة إلى طوكيو.. جنوب أفريقيا 1-0 غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جنوب أفريقيا وغانا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تحتضنها مصر.
وصعد المنتخب المصري وكوت ديفوار طرفا النهائي إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الصيف المقبل، فيما يتنافس منتخبا غانا وجنوب أفريقيا على البطاقة الثالثة في لقاء الفرصة الأخيرة.
وكانت مصر فازت على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
تشكيل غانا: كوامي باه، كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد، إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه، إيفانز منساه، صامويل أوبينج، أوسو كوابينا.
تشكيل كوت ديفوار: موندلى مبوتو، كيجان جوانز، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، لوثار ويسلي، فوستر، جرانت مارجمان، كيليتسو.
وانتظروا ملخصًا للمباراة فور نهايتها..
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