ميزانية النادي الأهلي .. 2 مليار جنيه وفائض 322 مليون جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

بلغت الميزانية الخاصة بالنادي الأهلي عن العام المالي المنتهي 2 مليار جنيه في 30 – 6 -2019 ، مقابل 1.3 مليار جنيه في 30-6-2018 كما حقق النادي فائضا في الميزانية قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي من 1-7-2018 إلى 30-6-2019 فى الوقت الذى حدثت زيادة بالأصول الثابتة في بند الأراضي بمبلغ 348 مليون جنيه تمثل قيمة أرض فرع النادي بالتجمع الخامس طبقا لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ في 26 -9 -2018 بجانب زيادة الأصول الثابتة الأخرى من مباني وآلات ومعدات وأثاث وأدوات وأجهزة خلال عام 2018-2019 بمبلغ 35 مليون جنيه.

الإيرادات

كما بلغت الإيرادات الفعلية خلال الفترة من 1-7-2018 الى 30-6-2019 ١.٢ مليار جنيه.

بالاضافة إلي زيادة قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في عام 2018-2019 من 40 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه في 30-6-2019 وأبرزها مشروعات المنطقة الترفيهية وتطوير الأسوار والبوابات وإنشاء منطقة جلوس الأعضاء وتجديد وتطوير دورات مياه الأعضاء بفرع مدينة نصر، وتجديد غرف ومكاتب الأكاديمية بنفس الفرع، بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية والإنشائية الأخرى المتعددة.

عقد الرعاية

وقع الأهلي عقد رعاية جديد حصل بموجبه على 510 مليون جنيه في أربعة سنوات بحيث تبلغ حصة النادي سنويًا 127.5 مليون جنيه إبتداء من عام 2018-2019 مقابل 77 مليون جنيه كما تم توقيع عقد البث الفضائي الجديد والذى يحصل بموجبه النادي على 400 مليون جنيه في أربعة سنوات حيث تبلغ حصة النادي 100 مليون جنيه سنويًا مقابل 50 مليون جنيه.

وإنتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ مليون و 750 الف دولار بما يعادل 31.2 مليون جنيه نظير مشاركة عدد من لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي مع المنتخب الوطني الاول فى كاس العالم روسيا 2018 كما حققت اكاديمية النادي زيادة مالية بقيمة 13.45 مليون جنيه خاصة بالإشتركات وتم تدعيم فريق كرة القدم والقطاع بالكامل وباقي ألعاب النشاط الرياضى بصفقات بلغت قيمتها 212.421.515 جنيه بجانب تطبيق اللائحة المالية الجديدة الخاصة بالنشاط الرياضى إبتداء من نوفمبر 2018 وذلك بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية التى من شأنها خدمة قطاع النشاط الرياضى حيث بلغت مصاريف النشاط الرياضى 192 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه.

المنشآت

وعلى الصعيد الإنشائي شهد العام المنقضي طفرة إنشائية غير مسبوقة فى فروع النادي الثلاث بالشكل الذى لعب دورًا محوريًا فى زيادة الأصول الثابتة للنادي ومع الإنجازات الإنشائية سجلت حضورًا مميزًا فى مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد مع بدء خطوات العمل الجادة فى فرع التجمع الخامس.

مقر الجزيرة

شهد المقر الرئيسي إنشاء صالة لياقة بدنية حديثة ومركز طبي للفريق الأول لكرة القدم، خاص بالاستشفاء، يضم أحدث الأجهزة العالمية ومغطس وغرف للتدليك، بالإضافة إلى قاعة للاجتماعات مع تطوير وتجديد غرف ملابس الناشئين وتغطية أسوار الملعب الرئيسي لكرة القدم وتطوير أرضية وإضاءة الملعب بجانب تطوير صالة الأمير عبد الله الفيصل وتجديد أجهزة التكييف والبدء في تغيير أرضية الصالة وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة وتطوير وتجديد صالة الجمباز بشكل كامل وتشطيب أسوار مقر النادي بالشكل الذى يحافظ على هويته.

فرع مدينة نصر

كان له نصيبًا كبيرًا من الإنجازات مؤخرًا بعد إنشاء البوابة الرئيسية لفرع مدينة نصر والبدء في إنشاء البوابة الفرعية بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الترفيهية والتي تشمل حمامات سباحة وحمام أمواج ومناطق خدمية، بالإضافة إلى منطقة جلوس للأعضاء مع تجديد مقر أكاديمية كرة القدم وتجديد الملاعب الخاصة بها والبدء في إنشاء غرف خلع ملابس للفرق الرياضية بالإضافة إلى استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لمجمع ملاعب الاسكواش، بجانب جراج متعدد الطوابق والبدء في إنشاء مقر جديد للشهر العقاري.

فرع الشيخ زايد

لم يكن الفرع الثالث بعيدًا عن دائرة الإنجازات الإنشائية حيث شهد إنشاء المقر الإداري والبدء في إنشاء ملعبين لكرة القدم نجيل صناعي بالاضافة الي مجمع ملاعب «اسكواش – صالة كاراتيه – صالة جمباز» مع البدء في إنشاء المبني الاجتماعي والمسجد والشهر العقاري ومجمع البنوك.

فرع التجمع الخامس

وشهد الفرع الرابع البدء في إنشاء المرحلة الأولي والتي تضم المبني الاجتماعي وملاعب لكرة السلة واليد والطائرة وأكاديمية خاصة بكرة القدم وملاعب خماسية مع إنشاء مناطق خدمية وخاصة لجلوس الأعضاء واستكمال البنية التحتية والأسوار والبوابات.

منتجع مرسي مطروح

كما حرص مجلس إدارة الأهلي على تطوير مرافق منتجع مرسى مطروح، حيث نظم المنتجع برامج ترفيهية متعددة تتضمن رحلات بحرية على متن يخت النادي، وزيارة بعض الجزر والمعالم السياحية المتميزة في مطروح.

مصيف مارينا

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وتواصلت أعمال التشييد في مصيف النادي في مارينا 5 بالساحل الشمالي الذي تم افتتاحه بشكل رسمي بحثا عن الأفضل، وبما يتناسب مع أعضاء الأهلي، ويضم المنتجع مسرحا كبيرا لإقامة الحفلات وشاشات عملاقة كما تم إنشاء ملعب للكرة الطائرة الشاطئية وملعب كرة قدم، إلى جانب وجود منطقة خاصة والكافيتريات والمطاعم كما تواجد فندق إقامة مخصص لأعضاء الأهلي، وبما يتناسب مع الأسر، وهو مجاور لمنطقة الخدمات، لتلبية كافة متطلبات الأعضاء وتوفير احتياجاتهم.

كرة القدم

وعلي صعيد قطاع كرة القدم حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ريادته بوصفه أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات على مستوي العالم برصيد 137 بطولة بعدما نجح في إضافة لقبين جديدين إلى دولاب بطولاته عندما أحرز بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019 والسوبر المصري عن موسم 2017-2018.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه فريق الكرة في ظل موسم استثنائي شهد عدم انتظام جدول المسابقات المحلية وخوض الفريق نسخة استثنائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ،إلا أن الشغل الشاغل لقطاع كرة القدم كان الحفاظ على حقوق النادي والعمل على تحقيق كافة البطولات التى يشارك بها مع تطوير وتحديث اللوائح الداخلية المنظمة لنشاط الكرة.

وعلى الصعيد القاري لم يقبل الأهلي بالوصافة في دوري أبطال إفريقيا ولا الخروج من الدور ربع النهائي، الأمر الذى دفع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى القيام بعملية إحلال وتجديد للفريق وتدعيمه بأبرز العناصر بما يحقق طموحات وآمال أعضاء وجماهير النادي الأهلي. وشهد يناير الماضي موسم انتقالات تاريخي بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين وبمبالغ طائلة وهم حسين الشحات ومحمد محمود والأنجولي جيرالدو ومحمود وحيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم واستعارة رمضان صبحي، ثم صيفا بالتعاقد مع المالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي.

وعلى صعيد قطاع الناشئين حقق النادي الأهلي ــ كعادته ــ نتائج مميزة في مختلف المراحل السنية تحت إشراف نخبة من المدربين وجاء في المراكز الأولى في معظم البطولات: دوري الشباب مواليد 97 و 2000 و2001 و2004 ، إلى جانب الدور الأبرز لإعداد اللاعبين سلوكيًا وفنيًا بما يتناسب مع قيم ومبادئ النادي التاريخية وشخصيته التى تتوارثها الأجيال .

الألعاب الجماعية

لم يتأخر مجلس الإدارة في دعم الأجهزة الفنية لكافة الفرق الرياضية الجماعية والفردية و كان حريصًا على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب.

كما شهد العام المنقضي تنظيم بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالشكل الذى يليق بالأهلي ومكانته وجماهيره الغفيرة .

الطائرة رجال

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال التحليق عاليًا بتحقيق كافة البطولات التى خاضها بالعلامة الكاملة دون خسارة تذكر محققًا ألقاب الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة إفريقيا.

الطائرة سيدات

وواصل فريق سيدات طائرة الأهلي التحليق في سماء البطولات عن جدارة واستحقاق بعدما استمر تربعه على عرش الكرة الطائرة محليًا وقاريًا بتحقيق بطولات الدوري وكأس مصر، بالإضافة للبطولة الإفريقية.

السلة رجال

في الوقت الذى اكتفى فيه الفريق الأول لكرة السلة رجال بحصد لقب دوري المرتبط للمحترفين ووصافة كأس مصر الأمر الذى دفع مجلس الإدارة إلى القيام بأكبر عملية إحلال وتجديد للفريق بملايين الجنيهات لجلب أبرز العناصر من مصر وخارجها ،وتم التعاقد مع إيهاب أمين وأحمد إسماعيل ومحمود الزيات ومحمود الشرشابي وأيمن شوكت وعبد الفضيل إبراهيم والمحترف الأمريكي أليكس يونج.

قطاع الناشئين

وعلى صعيد الناشئين ساهم الرباعي مؤمن طارق وكريم أبو سريع ومحمود وجيه وعلى وحيد في تتويج منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ببطولة إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم إلى جانب فوز مؤمن طارق بجائزتي أحسن لاعب وهداف البطولة.

سيدات السلة

نجح فريق سيدات السلة في تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة ودوري السوبر ودوري المرتبط واكتفى بالوصافة في كأس مصر والبطولة العربية.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات الرباعية ممثلة في الدوري العام وكأس مصر ودوري السوبر وبطولة منطقة القاهرة وتم التعاقد مع منة الله مدحت.