بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: تجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية صوب ستاد القاهرة مساء اليوم ، الجمعة ، لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام . أقرأ أيضا .. تعرف على تفاصيل بث مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. التعليق والإخراج والقنوات الناقلة وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري الفضائي للبطولة بالإضافة إلى قناة "تايم سبورتس" التي تنقل المباراة عبر التردد الأرضي. إحداها بـ5 جنيهات.. طرق مشاهدة مصر في مباراة نهائي أفريقيا مجاناً في منزلك وأعلنت 3 قنوات مفتوحة عبر القمر الصناعي " يوتل سات " 9 شرق وهي: 1- قناة Rts 1 السنغالية التردد: 11881 التصحيح: 2/3 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي Advertisements 2- قناة Rts2 السنغالية تردد القناة: 11900 . معامل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 . 3- قناة ORTM المالية تردد القناة: 11221. معدل: أفقي. معدل الترميز: 27500. ترميز القناة: 3/4. كيفية استقبال يوتل سات 9 شرق الناقل لبطولة أمم أفريقيا تحت 23

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