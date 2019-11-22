بالصور.. بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

بدأت الجماهير المصرية في التوافد على ملعب ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الإيفواري في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري في الثامنة من مساء اليوم الجمعتة على ستاد القاهرة الدولي في ختام البطولة التي استضافتها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وصعد المنتخب المصري ومنافسه رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الصيف المقبل، فيما يتنافس منتخبا غانا وجنوب أفريقيا على البطاقة الثالثة في لقاء الفرصة الأخيرة.

ويحيي الفنان تامر حسني حفل ختام البطولة فور نهاية مباراة تحديد المركز الثالث.

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وسجلت البطولة أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم أفريقيا للشباب وذلك في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا الأخيرة بنصف النهائي بحضور 70 ألف متفرج.

من جانبه، أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ثقته بقدرة المنتخب الأولمبي على تحقيق لقب بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا: "قدم لاعبو المنتخب الأولمبي أداءً أكثر من رائع في البطولة".

وأضاف في تصريحات صحفية: "نحن قادرون على الاستمرار في تقديم هذا الأداء اليوم والتتويج باللقب، رغم قوة كوت ديفوار، ويجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين بعد هذا الأداء الراقي".

وأتم قائلا: "أتوقع امتلاء الاستاد عن أخره في مباراة اليوم، وهذا ليس بالغريب عن الجماهير المصرية الداعم الأول والرئيسي لجميع المنتخبات القومية".