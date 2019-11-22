القرعة الأكثر تعقيدا.. تعرف على مواجهات ملحق تصفيات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أقيمت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ظهر اليوم الجمعة، وأسفرت عن اصطدام المنتخب الروماني بنظيره الأيسلندي، ويعد الأخير هو المنتخب الوحيد من منتخبات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، الذي لم يتأهل مباشرة إلى يورو 2020.

وانتهت تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بتأهل 20 منتخبًا إلى النهائيات، هم أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات العشر التي شكلت التصفيات، بينما تتأهل أربعة منتخبات عبر تصفيات إضافية "بلاي أوف" من المستويات الأربعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة، التي تُوج المنتخب البرتغالي بنسختها الأولى صيف العام الجاري.

وتبعًا لنظام التصفيات، تخوض المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفًا في كل مستوى من مستويات دوري الأمم الأوروبية مواجهات فاصلة ليتأهل أحدها إلى النهائيات، وهو ما أهل أربعة منتخبات من المستويين الثاني والرابع، إلا أن وجود المنتخب الأيسلندي كمنتخب وحيد بالمستوى الأول لم يتأهل إلى النهائيات، دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء قرعة بين أربعة من منتخبات المستوى الثالث، ليلعب ثلاثة منها في القسم الأول.

وكانت المنتخبات المؤهلة لخوض تصفيات "بلاي أوف" يورو 2020 كالتالي:

المستوى الأول: أيسلندا

المستوى الثاني: البوسنة والهرسك - سلوفاكيا - أيرلندا - أيرلندا الشمالية

المستوى الثالث: إسكتلندا - النرويج - صربيا - (بلغاريا/إسرائيل/المجر/رومانيا)

المستوى الرابع: جورجيا - مقدونيا الشمالية - كوسوفو - بيلاروسيا

وتبعًا لنظام التصفيات، يلعب المنتخب صاحب التصنيف الأول مع نظيره صاحب التصنيف الرابع، بينما يلعب صاحب التصنيف الثاني مع صاحب التصنيف الثالث، ويخوض المنتخب صاحب التصنيف الأفضل مواجهة نصف النهائي على ملعبه، قبل أن يلتقي الفائزان في مواجهة نهائية مؤهلة إلى يورو 2020، يُحدد ملعبها تبعًا لقرعة.

وبعد تحديد المنتخبات الأربعة في المستويين الثاني والرابع فإن مواجهتا الدور النصف النهائي تم تحديدهما تلقائيًا، باستقبال منتخب البوسنة والهرسك نظيره الأيرلندي الشمالي، واستقبال المنتخب السلوفاكي نظيره الأيرلندي.

وفي المستوى الرابع يستقبل المنتخب الجورجي نظيره البيلاروسي، بينما يلعب منتخب مقدونيا الشمالية وسط جماهيره مع منتخب كوسوفو.

وأسفرت قرعة تحديد موقع رباعي المستوى الثالث (بلغاريا/إسرائيل/المجر/رومانيا) عن إبقاء المنتخب الإسرائيلي في المستوى الثالث، ليواجه تلقائيًا المنتخب الإسكتلندي على ملعب الأخير، بينما يستضيف المنتخب النرويجي نظيره الصربي في المستوى ذاته.

فيما تم تسكين منتخبات بلغاريا، المجر ورومانيا في المستوى الأول، وأسفرت القرعة عن اصطدام المنتخب الروماني خارج ملعبه بنظيره الأيسلندي، بينما يستقبل المنتخب البلغاري نظيره المجري.

ومن المنتظر أن تقام مواجهات نصف نهائي "بلاي أوف" يورو 2020 في السادس والعشرين من شهر مارس 2020 على أن تقام المواجهات النهائية في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

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وفيما يلي مواجهات نصف نهائي ونهائي "بلاي أوف" يورو 2020:

المستوى الأول:

26 مارس 2020: أيسلندا - رومانيا

26 مارس 2020: بلغاريا - المجر

31 مارس 2020: (الفائز - الفائز)

المستوى الثاني:

26 مارس 2020: البوسنة والهرسك - أيرلندا السمالية

26 مارس 2020: سلوفاكيا - أيرلندا

31 مارس 2020: (الفائز - الفائز)

المستوى الثالث:

26 مارس 2020: إسكتلندا - إسرائيل

26 مارس 2020: النرويج - صربيا

31 مارس 2020: (الفائز - الفائز)

المستوى الرابع:

26 مارس 2020: جورجيا - بيلاروسيا

26 مارس 2020: مقدونيا الشمالية - كوسوفو

31 مارس 2020: (الفائز - الفائز)