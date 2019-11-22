كلوب يزيد الغموض حول موقف صلاح من مواجهة بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يحسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ضيفا على كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 للمسابقة.

وقال كلوب، عن اللياقة البدنية للفريق في مؤتمره الصحفي قبل المباراة اليوم الجمعة: "فيرجيل فان دايك مدافع الفريق أصبح جاهزا بنسبة 100% لمواجهة بالاس".

وأضاف عن موقف صلاح من خوض المباراة في ظل استمرار معاناته من إصابة الكاحل: "لقد تدرب بالأمس (الخميس)، وقام بكل الأشياء التي نريده أن يفعلها".

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وأوضح: "ما زال أمامنا حصة تدريبية هامة اليوم وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكانه فعل المزيد ثم سنتخذ قرارات، لم يكن الوضع أسوأ لكن يجب أن نكون حذرين".

وينتظر كلوب أيضا تحديد موقف الثنائي أندي روبرتسون وجويل ماتيب من الناحية البدنية: "لا أعلم موقفهما بنسبة 100%، اليوم فقرة تدريبية مهمة للحكم، خاصة مع اللاعبين الذين عادوا مؤخرا".

وأتم: "دائما ما تكون هذه الظروف موجودة في أول مباراة بعد التوقف الدولي، يجب علينا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار، لا يوجد لاعب عاد ولديه إصابة خطيرة، ولكن مازال يتعين عليهم التأكد من حالتهم".

يُذكر أن محمد صلاح حضر إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي لكنه لم يشارك في مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.