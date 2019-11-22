بث مباشر مشاهدة..مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار بنهائي أفريقيا لتحت 23 عام

تتجه أنظار الملايين من الجماهير المصرية صوب ستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المنتخب الوطنى الأولمبى عندما يستضيف نظيره الإيفوارى، فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وتأهل الفراعنة بشكل رسمي للأوليمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي

غريب، المدير الفني، على تشكيل الفريق الأساسي، الذي يخوض مواجهة مصيرية، مساء اليوم الجمعة.

ينتظر أن يعتمد «غريب» على طريقته المعتادة 3-1-3-3، للضغط على دفاعات الضيوف بأكبر عدد من المهاجمين، مع الالتزام بالحذر الدفاعى المكلف به الثلاثى أسامة جلال ومحمد عبدالسلام وأحمد رمضان بيكهام، مع

الدعم المتوفر من الظهيرين كريم العراقى وأحمد فتوح فى الجوانب الدفاعية

حال افتقاد الكرة وسيكون رمضان صبحى وعبدالرحمن مجدى فرسي الرهان لمدرب الفراعنة فى خلخلة دفاعات المنافس، خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

من المتوقع أن يلعب المنتخب الأولمبي بتشكيل يضم كلًا من:

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حارس المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد فتوح، كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، عبدالرحمن مجدي

الهجوم: مصطفى محمد ورمضان صبحي

شاهد مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام كوت ديفوار...