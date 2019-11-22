الخطيب يتابع أعمال الجمعية العمومية عقب عودته من فرنسا

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مقر القلعة الحمراء منذ قليل بعد عودته من فرنسا عقب رحلة علاجية.

وحضر الخطيب لمتابعة أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي في يومها الأول.

وكان الخطيب قد سافر إلى فرنسا للعلاج من آلام العمود الفقري ومن المقرر أن يعود مرة أخرى إلى فرنسا للعلاج نهاية الشهر الجاري. رحلة علاجية.وحضر الخطيب لمتابعة أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي في يومها الأول.وكان الخطيب قد سافر إلى فرنسا للعلاج من آلام العمود الفقري ومن المقرر أن يعود مرة أخرى إلى فرنسا للعلاج نهاية الشهر الجاري.

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