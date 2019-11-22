اليوم .. قرعة المصارعة الرومانية والإجتماع الفنى لبطولتى إبراهيم مصطفى والعربية بالقاهرة

قال اللواء عصام النوار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة أن مراسم قرعة المصارعة الرومانية سوف تجرى مساء اليوم بفندق إقامة الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والعربية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجارى ، وتشارك فى البطولتين 10 دول يمثلها أكثر من 200 لاعب فى المصارعة الحرة والرومانية ، كما يعقد الاجتماع الفنى أيضا مساء اليوم.
مضيفا أن الاتحاد يقيم البروفة النهائية اليوم لحفل إفتتاح البطولتين الذى يقام على ملعب الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة مساء غد السبت والذى سوف يحضره الدكتور أشرفصبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من مسؤولى الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ، لافتا إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الاستعدادات القوية والنهائية التى يؤديها منتخبنا الوطنى للمصارعة بفرعيها الحرة والرومانية لخوض منافسات البطولتين ، حيث يمثل المنتخب فى البطولتين 33 لاعبا فى الأوزان المختلفة .
من جانبه قال محمود السيد سكرتير عام الإتحاد أن الدورة الدولية لدراسات الحكام التى انطلقت صباح اليوم بدار الهيئة الهندسية بمنطقة كوبرى القبة والتى شارك فيها 16 حكما من دولقبرص والسعودية والهند والعراق ومصر وكبرجستان قد انتهت اليوم بعد أن اجتاز الجمعية الاختبارات الشفوية والعملية ليحصلوا على الشارة الدولية ، مشيرا إلى أن الدول المشاركة فى البطولتين وصلت جميعها مقر إقامتها بالقاهرة عدا المنتخب الفلسطينى ، الذى ينتظر أن يصل فى أى وقت مساء اليوم للمشاركة فى البطولتين ، مؤكدا أن جميع اللجان العاملة فى البطولة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح هذا الحدث الكبير الذى يقام على أرض مصر ، فى الوقت الذى يتابع العقيد عادل إبراهيم مصطفى مدير البطولتين ومعه العميد هانى عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد أدق التفاصيل للوصول إلى أفضل تنظيم يليق بمكانة مصر الرياضية بصفة عامة ومكانتها فى رياضة المصارعة بصفة خاصة والتى تحتل فيها مراكز عالمية عديدة .
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