اليوم .. قرعة المصارعة الرومانية والإجتماع الفنى لبطولتى إبراهيم مصطفى والعربية بالقاهرة

قال اللواء عصام النوار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة أن مراسم قرعة المصارعة الرومانية سوف تجرى مساء اليوم بفندق إقامة الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والعربية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجارى ، وتشارك فى البطولتين 10 دول يمثلها أكثر من 200 لاعب فى المصارعة الحرة والرومانية ، كما يعقد الاجتماع الفنى أيضا مساء اليوم.

مضيفا أن الاتحاد يقيم البروفة النهائية اليوم لحفل إفتتاح البطولتين الذى يقام على ملعب الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة مساء غد السبت والذى سوف يحضره الدكتور أشرف

صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من مسؤولى الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ، لافتا إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الاستعدادات القوية والنهائية التى يؤديها منتخبنا الوطنى للمصارعة بفرعيها الحرة والرومانية لخوض منافسات البطولتين ، حيث يمثل المنتخب فى البطولتين 33 لاعبا فى الأوزان المختلفة .

من جانبه قال محمود السيد سكرتير عام الإتحاد أن الدورة الدولية لدراسات الحكام التى انطلقت صباح اليوم بدار الهيئة الهندسية بمنطقة كوبرى القبة والتى شارك فيها 16 حكما من دول