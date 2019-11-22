بالفيديو.. غانا تستعد لمواجهة جنوب أفريقيا بالـ"رقص"

خطف لاعبو منتخب غانا الأولمبي، الأنظار فور وصولهم استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة الإفريقية تحت 23 عامًا، وآخر المراكز المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ودخل المنتخب الغاني في وصلة "رقص" استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، رغبة منهم في تخفيف الضغط النفسي الواقع عليهم قبل خوض اللقاء.
وفشل المنتخب الغاني في الوصول للمباراة النهائية بالبطولة، عقب الخسارة من كوت ديفوار، فيركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما، بنصف النهائي بالتعادل 2 / 2، بينما خسر منتخب جنوب إفريقيا من المنتخب المصري بثلاثية دون رد، ليفشل في التواجد في المباراة النهائية.
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