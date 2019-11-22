كلوب يثير الشكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن احتمالية مشاركة محمد صلاح نجم الريدز، أمام كريستال بالاس، والمقرر لها غدًا السبت، ضمن الجولة الـثالثة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " إصابة محمد صلاح ليست بذلك السوء، لكن ليست سهلة، سنرى إذا كان سيشارك معنا غدًا أم لا، بعد

الحصة التدريبية اليوم".

وشارك محمد صلاح في جزء من المران الجماعي للريدز، أمس هو وزميله أندرو روبرتسون حيث يعانى من إصابة في الكاحل، ما يعطي إحتمالية كبيرة لمشاركة النجم الدولي المصري.

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ويعاني صلاح من إصابة في الكاحل منذ مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، بعد إحتكاكه مع لاعب

ليستر سيتي، ثم تجددت الإصابة خلال مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بعد إحتكاكه مع فيرناندينهو لاعب السيتي، وعليه تم استبداله خلال اللقاء، والتي شهدت تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني برأسية رائعة، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف، ويعزز ليفربول صدارته في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي وتشيلسي اللذان يملكان 26 نقطة، 9 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة.