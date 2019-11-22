تشكيل منتخب جنوب أفريقيا أمام غانا

أعلن ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، التشكيل الذي يخوض به مباراة غانا، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استادالقاهرة، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
جاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي..
حراسة المرمى: موندلى مبوتو.
الدفاع: كيجان جوانز ، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.
الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، لوثار ويسلي.
الهجوم: فوستر، جرانت مارجمان، كيليتسو .
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