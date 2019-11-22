تعرف على تشكيل غانا أمام جنوب أفريقيا

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا، التشكيل الذي يخوض مباراة جنوب إفريقيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد

القاهرة، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

جاء تشكيل غانا كالآتي:

حراسة المرمى: كوامي باه

الدفاع: كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.

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الوسط: إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه.

الهجوم: إيفانز منساه، صامويل أوبينج، أوسو كوابينا.